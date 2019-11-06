Kırk yıl hatrına 4 maddede Türk Kahvesi

06.11.2019 10:47 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:52

İşte her kahveseverin kahve içme adabı ve kültürü ile ilgili mutlaka bilmesi gereken 4 madde!

KAHVEYE ŞEKER KONULMALI MI?

Tercihe göre değişmekle birlikte Osmanlı mutfağından Türk mutfağına kadar uzanan dönemde Türk kahvesinin ağırlıklı olarak şekersiz içildiği görülmektedir. Kahvenin aromasını tam anlamıyla hissetmek ve değerini anlamak için kahveyi şekersiz içmek kahve kültürünün önemli noktalarından biridir.

ÖNCE SU MU KAHVE Mİ?

Genellikle kahve içildikten sonra tüketilen su, kahve kültürünün yanlış bilinen ritüellerden biri olarak karşımıza çıkar. Kahvenin özüne göre su, kahve içilmeden önce yudumlanır, böylece ağızdaki farklı tatlar temizlenerek, kahvenin tadının daha net bir şekilde alınmasına yardımcı olur.

LOKUMLU MU LOKUMSUZ MU?

Kimileri ayılmak, kimileri yemek sonrası rahatlamak, kimileri ise keyif yapmak için içiyor, Türk kahvesini. Tercihe göre lokumlu ve lokumsuz tüketilen kahvenin tatlı ile sunulması mecburi değil. Ancak kahvenin acı tadını damağında tatlandırmak isteyenlerin lokumla tüketmesi çikolata vb. tatlara göre daha uygun görülmektedir.

Kaynak: Bültenler