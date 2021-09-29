Kırışıklıklarla savaşta arı desteği

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, Arı zehri, arı sütü, ham bal ve saf Anadolu propolisini bir araya getirerek temiz içerikli kırışıklık karşıtı anti-aging cilt bakım serisini geliştirdiklerini belirterek, kalabalık bir teknik ekip ile çalıştıklarını ve Yeditepe Ar-Ge merkezi tarafından test edilen ürünlerin başarılı sonuçlar verdiğini kaydetti.

Güvenilir Ürün Platformu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Samancı, arıların bir keşif turunda saatte 30 kilometreye çıkan maksimum hızıyla 100 milyon çiçeği ziyaret ettiğini ifade ederek, "Arılarımıza, arıcılarımıza sahip çıkmalıyız. 12 bin 500 bitki çeşidi içinde 3 bin 500 den fazla endemik bitkiye sahip bu topraklardan elde edilen arı ürünlerimiz, diğer tüm coğrafyalara göre en az 3,5 kat daha zengin biyolojik aktivite gösteriyor. Bu yüzden ülkemizdeki arı kovanlarında üretilen arı ürünleri çok kıymetli.

Arı zehri, arı sütü, propolis, ham bal, değerli bitkisel yağlar ve vitaminleri kullanarak geliştirdiğimiz bu ürünler, gıda mühendisi, kimya mühendisi, diyetisyen, eczacılar ve dermatologlardan oluşan bir kadronun 2 yıllık çalışmasının sonucudur. Geliştirdiğimiz kırışıklık karşıtı ürünler, Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve Analiz Merkezi'nde dermatoloji uzmanları tarafından 33-70 yaş aralığındaki sağlıklı gönüllüler ile test edildi. Test sonuçlarına göre bu doğal formüller cilde ipeksi bir yumuşaklık kazandırırken, kırışıklıkların görünümünü azaltıp cilt elastikiyetini arttırıyor. Nemlendirici his ile daha parlak ve beslenmiş bir cilt görünümü sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Ender Saraç ise Arı zehrinin elastin ve kolajen üretimini uyararak anti-aging etki gösterdiğine, hücre yenilenmesini desteklediğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Cildimiz vücudumuzu dış etmenlere karşı koruyan bir bariyerdir. Beslenme alışkanlıklarımız, stres, düzensiz uyku, sigara ve alkol tüketimi, hava kirliliği, kimyasal içeren kozmetik ürünler ve güneşin zararlı ışınlarına uzun süre maruz kalma gibi durumlar cilt bariyerini olumsuz etkiler. Kozmetik ürünlerinde kullanılan doğal olmayan kimyasallar ciltte alerjik reaksiyonlar ve uzun süreli kullanıma bağlı ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Cilt bakımında kullanılan ürünlerin formülleri cildin sağlıklı görünümü, nem dengesi ve temizliğinin sağlanması için çok önemlidir.

Vücudumuzun kalkanı olan cilt bariyerini beslediğimiz kaynakların doğal ve temiz olması çok önemlidir. Kullanılan kozmetik ürünler ve cilt bakım formülleri cilde zarar verecek kimyasal maddeler içermemelidir. Doğal arı ürünlerinden biri olan arı zehri içeriğinde; melittin, apamin ve adolapin peptidleri, fosfolipaz ve hiyalüronidaz enzimleri, dopamin ve norepinefrin amino asitleri gibi özel bileşenler bulunduran doğal bir üründür. Bilimsel çalışmalar, arı zehrinin elastin ve kolajen üretimini uyararak anti-aging etki gösterdiğini bildirmektedir. Arı zehri bu şekilde, ince çizgi ve kırışıklıkların önüne geçilmesini, hücre yenilenmesini destekler."