Huawei Kirin 980 Destekli Mate 20 Modelini 16 Ekim'de Duyuruyor



Kirin 980 Yongalı Huawei Mate 20 16 Ekim'de Londra'da Tanıtılacak

Huawei IFA 2018'e hızlı bir giriş yaptı. En son mobil işlemcilerinin yanında Google Home gibi görünen akıllı hoparlörlerinin yanında bir sonraki amiral gemilerinden birisini daha 16 Ekim'de piyasaya süreceğini açıkladı.

Huawei Mate 20 Hakkında Konuşan CEO Richard Yu;



Yaklaşan Mate 20 amiral gemisinin 16 Ekim'de Londra'da tanıtımını yapılacağını ve bu yeni modelin Kirin 980 yonga setini kullanacağını söyledi. Mate 20 hakkında bildiğimiz en önemli şey piyasadaki muadillerine göre daha küçük bir çentik ile geleceği. P20 Pro'ya benzer şekilde üçlü kamera seti ve 4.200 mAh'lik bir batarya ile gelecek.

Huawei Mate Serisi ile özellikle P Serisinin Özelliklerini Amerika Müşterilerine getirmek için kullanıyordu. Ancak Trump yönetimi ile gerilen Çin ilişkilerinden sonra Huawei ve ZTE üzerindeki yasaklar yüzünden bu modelin Amerika'ya gelmesi sıkıntılı olabilir. Bu yüzden Avrupa pazarı odaklı bir fiyatlandırma karşılaşabiliriz.

P20 Pro serisi ile ortaya konulan iyi performans sonrası Mate 20'den beklentiler bir anlamda fazlalaştı. 16 Ekim'de göreceğiz.

Engadget

https://www.teknotalk.com/kirin-980-yongali-huawei-mate-20-16-ekimde-londrada-tanitilacak-65171/