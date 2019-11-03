Kırımoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet sorumluluğu ile hareket ediyor

03.11.2019 15:22

Kırım Tatarlarının Milli Lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 9 Ekim tarihli mektubuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terbiyesi ve devlet sorumluluğu en uygun siyaseti uygulayacak ve cevabı verecek bir yeteneğe sahiptir" ifadelerini kullandı.

İYİ Partililer, Kırım Tatar Milli Meclisinin (KTMM) Kıyiv (Kyiv) Temsilciliğini ziyaret ederek önce Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, daha sonra da Kırım Tatarlarının Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu tarafından kabul edildi. Ukrayna ziyaretlerinin amacını "Parlamentoya seçilen Kırım Türkü milletvekillerini tebrik etmek ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in selam ve başarı dileklerini iletmek" şeklinde ifade eden, İYİ Parti Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Danışmanı Vedat Yenerer, "Kırım Türklerinin yol başcısı Mustafa Ağa'mız Türk Dünyasının yaşayan Başbuğu'dur" dedi.

MECLİS'TE KABUL EDİLDİLERİYİ Partililer ile Kıbrıs, Kerkük, Ukrayna, Kırım ve Suriye'de süren Barış Pınarı Harekatı ile ilgili konuları değerlendiren Kırımoğlu, "Türkiye, Ukrayna başta olmak üzere dünya kritik bir siyasi sürçten geçiyor" dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasetinin Türkiye ve Ukrayna ile ilgili konularda önemli etkilerinin olduğu hususuna işaret eden Kırımoğlu, İYİ Parti temsilcilerinin, "Malumunuz Amerikan Başkanı Donald Trump mektup skandalı ile Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanına büyük bir nezaketsizlik yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım görüşmesinde kendisine misliyle cevap vermeli" değerlendirmesini farklı bir bakış açısı ile yanıtladı.KIRIMOĞLU: TÜRKİYE DEVLET SORUMLULUĞUNA SAHİPKırımoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9 Ekim tarihli mektubuna ilişkin kendisine yöneltilen soruyu, "Amerikan Başkanı Trump maalesef nezaketsiz bir mektup kaleme aldı. Lakin, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terbiyesi ve devlet sorumluluğu en uygun siyaseti uygulayacak ve cevabı verecek bir yeteneğe sahiptir. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı uygun olmayan bir seviyede yazılan bu mektuba, aynı seviyede cevap vermez" sözleri ile yanıtladı.YENERER: GENEL BAŞKAN AKŞENER'İN SELAMINI İLETTİMKırım Tatar Milli Meclisini ziyaret eden Vedat Yenerer ziyaretini, "Kırım Tatar Milli Lideri ve Türklerin yaşayan Başbuğu, 'Aslan Yürekli Küçük Dev Adamı' Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Milli Meclis Başkanı Rıfat Cubarov ile ayrı ayrı çalışma ofislerinde bir araya geldik. Genel Başkanınız Meral Akşener'in selam ve sevgilerini ilettim. Kendileri bölgede yaşanan olaylar ve gelişmelerle ile ilgili çok önemli bilgiler verdiler. Kırım Türk'tür, Türk kalacak. Kırım Tatar Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile gerçekleştirdiğimiz samimi görüşmemizde Kırım'ı, Türkiye'yi Kıbrıs'ı, Karabağ'ı, Türk Dünyası'nı konuştuk. Türk Dünyası için verimli, bizler için güzel anılar biriktirdiğimiz bir gündü" sözleri ile özetledi.

Vedat Yenerer ve beraberindeki Almanya İYİ TG Divan Üyesi Ali Aker geçtiğimiz gün de Kırım Müslümanları Müftüsü Ayder Rüstemov ile bir araya gelmişti.

Kaynak: DHA