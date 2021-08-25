Kırımızı ışıkta geçen otomobil, alkollü motosiklet sürücüsüne çarptı: 1 ağır yaralı
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Kırımızı ışıkta geçen otomobil, alkollü motosiklet sürücüsüne çarptı: 1 ağır yaralı

Kırımızı ışıkta geçen otomobil, alkollü motosiklet sürücüsüne çarptı: 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından yola savrulan ve alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsünün yardımına vatandaşlar koştu.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen biliye göre Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Fatma Sena Belen'in kullandığı 07 LL 787 plakalı otomobil, Manavgat Çevreyolu Demokrasi alt kavşağında, Demokrasi Bulvarı istikametinden çevreyoluna çıkmakta olan Servet Delen'in kullandığı 07 JS 585 plakalı motosiklete çarptı. Motosikletiyle birlikte yolun ortasına savrulan ve acı içerisinde kıvranan motosiklet sürücüsünün yardımına yoldan geçen vatandaşlar ve araç sürücüleri koştu. Yoldan geçen araçları uyaran vatandaşlar, ambulans ve sağlık ekibi gelinceye kadar yolda yatan yaralının başının altına yastık koyarak yardımcı olmaya çalıştı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği bildirilirken, yaralanarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün 0.27 promil alkollü olduğu belirlendi. Motosiklet sürücüsünün sürücü belgesine 6 aylığına el konulurken, alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL para cezası uygulandı ve motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

Kırımızı ışıkta geçen otomobil, alkollü motosiklet sürücüsüne çarptı: 1 ağır yaralı
Kırımızı ışıkta geçen otomobil, alkollü motosiklet sürücüsüne çarptı: 1 ağır yaralı
Kırımızı ışıkta geçen otomobil, alkollü motosiklet sürücüsüne çarptı: 1 ağır yaralı
Kırımızı ışıkta geçen otomobil, alkollü motosiklet sürücüsüne çarptı: 1 ağır yaralı
Kırımızı ışıkta geçen otomobil, alkollü motosiklet sürücüsüne çarptı: 1 ağır yaralı
Kırımızı ışıkta geçen otomobil, alkollü motosiklet sürücüsüne çarptı: 1 ağır yaralı
Kırımızı ışıkta geçen otomobil, alkollü motosiklet sürücüsüne çarptı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kırımızı ışıkta geçen otomobil, alkollü motosiklet sürücüsüne çarptı: 1 ağır yaralı - Haberler
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