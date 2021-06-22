Kırımızı bültenle aranan terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
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Kırımızı bültenle aranan terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Kırımızı bültenle aranan terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

INTERPOL tarafından kırımızı bültenle aranan, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'nde kırmızı kategoride yer alan, Türkiye'deki birçok kanlı eylemin sorumlusu, 'Ulaş Dersim' kod adlı PKK'lı Ulaş Doğan, Irak'ın kuzeyinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla etkisiz...

INTERPOL tarafından kırımızı bültenle aranan, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'nde kırmızı kategoride yer alan, Türkiye'deki birçok kanlı eylemin sorumlusu, 'Ulaş Dersim' kod adlı PKK'lı Ulaş Doğan, Irak'ın kuzeyinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

MİT'in bölgedeki yerel ajan şebekesi, Türkiye'de pek çok kanlı eylemin sorumlusu, 'Ulaş Dersim' kod adlı PKK'lı terörist Ulaş Doğan'ın, Irak'ın kuzeyindeki Türklere yönelik sansasyonel eylem arayışında olduğu bilgisine ulaştı. Interpol kırmızı bülteninin yanı sıra İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı kategorideki 'terörden arananlar listesi'nde yer alan Doğan'ın, örgüt adına Irak'ın kuzeyindeki şehirlerde sivil halkı Türkiye aleyhine örgütlemeye çalıştığı belirlendi. Teröristin ayrıca son dönemde Irak ve Suriye'de örgüt yöneticilerine yönelik başarılı operasyonlara karşılık vermek amacıyla bölgedeki Türk vatandaşları hakkında bilgi toplama faaliyetlerine başladığı öğrenildi. Irak'ın Süleymaniye kenti Kaladize ilçesinde bu amaçla eylem planı üzerinde çalıştığı belirlenen Doğan, MİT tarafından 13 Haziran'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

UZMANLIK ALANI, KANLI SUİKAST EYLEMLERİYMİŞGüvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçmiş dönemde Tunceli kırsalında eylemler gerçekleştiren Ulaş Doğan, örgütün bölgede gerçekleştirdiği pek çok mayınlama, yol kesme, araç yakma ve pusu faaliyetlerinde yer aldı. Teröristin, 31 Mayıs 2010'da Tunceli merkez Batman köyü Garay Tepe'deki polis araçlarına yönelik roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırının, 22 Haziran 2011'de Tunceli/Nazimiye merkezinde İlçe Emniyet Amirliği'ne ait aracın geçişi sırasında yola döşenen bombanın patlatılması soncu 2 polisin şehit edilmesi olayının, 4 Eylül 2011'de Tunceli'de halı sahada futbol oynayan polislere ve maçı izleyen yakınlarına yönelik gerçekleştirilen ve komiser Cem Kerman ile eşi Dilay Kerman'ın şehit edildiği saldırının organizatörü olduğu; 8 Temmuz 2012'de Tunceli Nazimiye'de Piyade Uzman Çavuş Ahmet Dağlı'nın şehit edilmesi olayının, 11 Ağustos 2012'de geçici köy korucusu Mustafa Akçiçek'in öldürülmesi olayının talimatını verdiği öğrenildi.PKK'YA MESAJTerörist Ulaş Doğan'ın, eylemleri nedeniyle örgüt içinde çok hızlı yükseldiği ve Hakurk'ta sözde 'yönetici' olarak görevlendirildiği, akabinde tüm Irak alanını kapsayacak şekilde sözde 'öz savunma güçleri sorumlusu' olduğu öğrenildi.

MİT'in gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucu Türkiye sınırları ötesinde olası eyleme engel olunduğu kaydedildi. Operasyon ile örgüte sadece Kandil'de değil Süleymaniye'de de rahat hareket etme alanının tanınmayacağı ayrıca bölgedeki örgüt işbirlikçilerine de PKK ile iş birliğinin kesilmesi yönünde mesaj verildiği öğrenildi.


Kırımızı bültenle aranan terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Kırımızı bültenle aranan terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Kırımızı bültenle aranan terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika gündem: Kırmızı kategoride aranan terörist, MİT operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi
Son dakika gündem: Kırmızı kategoride aranan terörist, MİT operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Ulaş Dersim' kod adlı Ulaş Doğan Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Ulaş Dersim' kod adlı Ulaş Doğan Irak'ın kuzeyinde MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
MİT'ten sınır ötesi operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten sınır ötesi operasyon! Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi
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Kırımızı bültenle aranan terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Haberler
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