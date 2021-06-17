Son Dakika | Kırım Valisi sel basan sokakları botla gezdi, ekipler "yüzerek" eşlik etti
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Son Dakika | Kırım Valisi sel basan sokakları botla gezdi, ekipler "yüzerek" eşlik etti

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: - Kırım Valisi sel basan sokakları botla gezdi, ekipler "yüzerek" eşlik etti Kırım'da etkili olan yoğun yağış sele yol açtı.

- Kırım Valisi sel basan sokakları botla gezdi, ekipler "yüzerek" eşlik etti

MOSKOVA - Kırım'da etkili olan yoğun yağış sele yol açtı. Vali Sergey Aksyonov selin vurduğu sokakları botla gezerken, ekipler ise kendisine yüzerek eşlik etti. Ortaya çıkan ilginç anlar tepki çekti.

Kırım'da gece yarısı başlayan sağanak yağışlar kısa sürede nehirlerin taşmasına neden oldu. Sabah saatlerinde Kırım'ın bazı kesimlerinde dolu yağarken, aşırı yağışlar başta Kerç olmak üzere hemen hemen birçok kentte seli beraberinde getirdi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde can kaybı yaşanmadığı, bazı kişilerin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Fırtına nedeniyle 12 ağacın devrildiği, 100'e yakın elektrik trafosunun arızalandığı ve su dağıtım şebekelerinin tamamen kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. Ayrıca Kırım'daki 15'e yakın hastanenin de sular altında kaldığı öğrenilirken, hastaların tahliyesinin devam ettiği açıklandı. Kerç Belediye Başkanı Sergey Borozdin de birçok noktada tahliye merkezlerinin kurulduğunu duyurdu.

Kırım Valisi Aksyonov'un tartışmalı videosu gündem oldu

Sel felaketinin en ilginç görüntüsünü ise Kırım Valisi Sergey Aksyonov verdi. Kerç'te gazeteciler ile bir botta sel basan sokakları yerinde inceleyen Kırım Valisi Aksyonov'a botun arkasında Rusya Acil Durumlar Bakanlığı kurtarma ekibi ise yüzerek eşlik etti. Tüm inceleme sırasında yüzen kurtarma ekiplerinin görüntüsü Rusya'da büyük tepki çekti. Kırım Valisi Aksyonov ise Kerç'te sular altında kalan bir hastanedeki durumu yerinde incelemek istediklerini ve kurtarmak ekiplerinin kendilerine eşlik ettiğini, bunun normal bir durum olduğunu söyledi. Acil Durumlar Bakanlığı ise söz konusu 3 kişinin kurtarma ekibi personeli olmadığını savunarak botun arkasından yüzmelerinin anlamsız olduğunu ifade etti.

Kırım'da acil durum ilan edildi, Rusya Ulusal Muhafızları ve ordu kurtarma çalışmalarına katıldı

Kırım'da yaşanan sel baskınları nedeniyle yarımada genelinde acil durum ilan edildiği duyurulurken, selden zarar görenlere yardımlar yapılacağı açıklandı. Sel nedeniyle çok sayıda kişi evlerde, sokaklarda, otobüslerde ve araçlarda mahsur kaldı. Mahsur kalanların yardımına kurtarma ekiplerinin yanı sıra Rusya Ulusal Muhafızları (Rosgvardiya) ve Rus askerleri koştu. Özellikle kırsal kesimlerde mağdur olan yaşlılar ve çocuklar askerler tarafından araçlara alınırken, şehir merkezlerinde de Rus ulusal muhafızları çok sayıda kişiyi sel baskınlarından kurtararak güvenli bölgelere taşıdı.

Kırım'daki 300'e yakın ilçe ve köylerde birçok kişinin mahsur kaldığı ve kurtarma ekipleri tarafından şu ana kadar 25'i çocuk olmak üzere 128 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. Aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel baskınları karayollarına da zarar verdi. Bazı yolların sular altında kaldığı öğrenilirken, bazı yollarda da heyelan meydana geldiği ve karayolu ulaşımlarının kesintiye uğradığı kaydedildi.

Rusya Meteoroloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yalnızca Kırım'da değil, Krasnodar'a bağlı Novorosisk ve Anapa'da da sel baskınlarının yaşanabileceği, halkın evlerinden çıkmaması gerektiği belirtildi.

Son Dakika | Kırım Valisi sel basan sokakları botla gezdi, ekipler 'yüzerek' eşlik etti
Son Dakika | Kırım Valisi sel basan sokakları botla gezdi, ekipler 'yüzerek' eşlik etti
Son Dakika | Kırım Valisi sel basan sokakları botla gezdi, ekipler 'yüzerek' eşlik etti
Son Dakika | Kırım Valisi sel basan sokakları botla gezdi, ekipler 'yüzerek' eşlik etti
Son Dakika | Kırım Valisi sel basan sokakları botla gezdi, ekipler 'yüzerek' eşlik etti
Son Dakika | Kırım Valisi sel basan sokakları botla gezdi, ekipler 'yüzerek' eşlik etti
Son Dakika | Kırım Valisi sel basan sokakları botla gezdi, ekipler 'yüzerek' eşlik etti
Son Dakika | Kırım Valisi sel basan sokakları botla gezdi, ekipler 'yüzerek' eşlik etti
Son Dakika | Kırım Valisi sel basan sokakları botla gezdi, ekipler 'yüzerek' eşlik etti
Son Dakika | Kırım Valisi sel basan sokakları botla gezdi, ekipler 'yüzerek' eşlik etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak

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