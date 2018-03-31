Kırım Tatarları Türkiye'ye Minnettar

TUĞÇENUR YILMAZ/DMİTRİ CHİRCİU - Kırım Tatar halkının lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, "Kırım Tatar halkına en çok yardım eden ülke Türkiye." dedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Kırımoğlu, Kırım Türklerinin durumuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kırımoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kırım'daki Tatarların durumuyla ilgili bilgi vererek, Türkiye'den destek isteyeceklerini kaydetti.

Kırım Tatar lideri, Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemesiyle ilgili, "Bundan dolayı Türkiye'ye çok minnettarız. Bunun ötesinde Kırım Tatar halkına en çok yardım eden ülke Türkiye." diye konuştu.

Kırım Tatarlarına yönelik projeler

Kırımoğlu, Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da ülkede yaklaşık 500 projeyi hayata geçirdiğini anımsattı.

Kırım Tatar halkının lideri, Türkiye'nin işgalden ötürü vatanlarını terk edip Ukrayna topraklarına göç eden Kırım Tatarlarına konut projesiyle destek vereceğini belirterek, ayrıca başkent Kiev'de milli kimliklerini kaybetmemeleri için ana dilde eğitim verecek bir okul inşası planladıkları bilgisini paylaştı.

Kiev'de büyük bir cami inşa edilmesi konusunda Türkiye ile mutabık kaldıklarını söyleyen Kırımoğlu, bu projeler için çalışmaları en kısa sürede başlatmak istediklerini vurguladı.

Ukrayna yönetimi altında Kırım Tatarları

Kırımoğlu, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun anayasanın 10. maddesinde Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti şeklinde değiştirilmesini desteklediğini kaydetti.

Bu tasarının kabul edilmesi için 300 milletvekilinin oyuna ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Kırımoğlu, kısa vadede bu adımın atılmasının güç olacağının altını çizdi.

FSB'den Tatarlarla ilgili gizli belge

Kırımoğlu, Rusya yönetimi altındaki Kırım Tatarlarının hiçbir demokratik hak ve özgürlüğe sahip olmadıklarına işaret ederek, Rusya'nın, Tatarların desteğini kazanmak için tedbirler aldığını anlattı. Kırımoğlu, Kırım Tatarlarına karşı olan aşırı milliyetçi Rus teşkilatlarının bazı çalışma planlarını içeren Rus Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait gizli bir belgenin ellerine geçtiğini savundu.

Rusya'nın Kırım söz konusu olunca müzakereye açık olmadığını dile getiren Kırımoğlu, Ukrayna'nın Batı ülkelerinin desteğiyle Rusya'ya yaptırımlar uyguladığına değindi.

Kırımoğlu, Kırım Tatar halkına vatanlarını terk etmemeleri için çağrıda bulunmalarına rağmen baskıya katlanamayan halkın vatanlarını terk etmek zorunda kaldıklarına vurgu yaptı.

Rusya'nın Kırım'daki nüfus politikalarını eleştiren Kırımoğlu, "1 milyona yakın kişi Rusya'nın çeşitli yerlerinden gelerek Kırım'a yerleşti." dedi.

Kırım'daki sorunun çözümünde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki çatışmaları durdurmak amacıyla başlatılan Minsk Platformu gibi bir platform oluşturulmasını istediklerini belirten Kırımoğlu, Rusya'ya bu konuda daha çok baskı uygulanması gerektiğini kaydetti.

Diğer Türk halklarıyla ilişkiler

Kiev'de Azerbaycan ve Ahıska Türkleri gibi çeşitli Türk toplulukları ile önemli ilişkiler kurduklarını dile getiren Kırımoğlu, "Ukrayna'da en güçlü azınlık topluluk Kırım Tatarlarıdır. Kırım Tatarlarının Ukrayna'da otoritesi ve değeri çok yükseldi." diye konuştu.

Kırımoğlu, Türkiye'deki Kırım Tatarları ile yakın temasları olduğunu ve Türkiye'de 45 Kırım Tatar derneği ile bu dernekleri birleştiren Kırım Tatar Platformunun faaliyetleri bulunduğunu anlattı.