Kırım Tatarları Konserde Bir Araya Geldi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kırım Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Bandırma Şubesi tarafından Kırım Gecesi düzenlendi.

Bandırma Barış Manço Kültür Merkezinde gerçekleşen geceye Eskişehir'den gelerek renk katan Kırım Gelişim Vakfı Halk Dansları müzik grubu eşliğinde Sanatçılar Ediye Kıdaman, Dilaver Osman ve Nuriye Cemil'in yanı sıra, sahne alan dans gurubu Bandırmalı tatarlara sıra dışı bir gece yaşattılar.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kırım Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Bandırma Şube Başkanı "Yerel Tarih kitaplarında Bandırma'nın 1850'li yıllara kadar küçük bir balıkçı Kasabası olduğu yazılıdır. Bu tarihten sonra özellikle Kırım Tatarlarının gelip yerleşmesi ile büyümüş gelişmiş ve bugünkü halini almıştır. Bandırma'nın bugünkü halini almasında Kırım tatarlarının büyük önemli bir yere sahiptir. Fakat çevresinin ve diğer kültürlerin etkisi ile Tatarlar adeta asimile olmuş ve kendi dillerini kültürlerini geleneklerini unutmuşlardır. Bizde Kırım Türkleri Derneği olarak unutulan bu kültürümüzün genç kuşaklara öğretilmesi tanıtılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu etkinlikler 2014 yılına kadar düzenli olarak sürdü fakat 2014 yılında Kırım'ın Rusya tarafından bir kez daha işgal edilmesi ile kesintiye uğradı işgalden sonra Kırım'da Tatarlar için hayat zorlaştı. Türkiye ile Kırım arasında seyahat kısıtlandı sanatçılarımız Türkiye'de programlar düzenleyemez oldular" ifadesinde bulundu.

Geleneksel Kırım gecesinde konuşan, Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit, gelenek, görenek, kültür ve sanatlarını geçmişten alıp geleceğe taşıma noktasında önemli misyon üstlenen Vakıf ve derneklere sahip çıkılmasını istedi. Bu anlamda yapılan Kalpak açık arttırmasını ise Bursa Kırım Türkleri Derneğinden İbrahim Mutlusoy ile İş Adamı Adnan Erdan kazandı. Gecenin finalinde ise katılımcı konukları onurlandırmak Baş Hekim Dr. Ethem Karpuz ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Güler'e kaldı. Karpuz ve Güler, özlem gideren geceye katkıda bulunan sanat grubu ve Vakıf Başkanı Ümit Şilit'e çiçek ve plaket takdim ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA