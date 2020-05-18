Kırım Tatar sürgününün 76. yılı
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Kırım Tatar sürgününün 76. yılı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 18 Mayıs 1944'teki Kırım Tatar sürgününün en korkunç trajedilerden birisi olduğunu söyledi.

Kırım Tatar sürgününün 76. yılı
18.05.2020 19:12 | Son Güncelleme: 18.05.2020 19:12

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 18 Mayıs 1944'teki Kırım Tatar sürgününün en korkunç trajedilerden birisi olduğunu söyledi.

Devlet Başkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, devlet başkanlığı binasında Kırım Tatar halkının temsilcileri ile görüştü.

Görüşmede, Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov'dan oluşan bir heyet yer aldı.

18 Mayıs Kırım Tatar Soykırımı'nın Kurbanlarını Anma Günü nedeniyle sürgünde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini bildiren Zelenskiy, "Kırım Tatar sürgünü, Kırım Tatar halkının, Ukrayna halkının ve topraklarımızın en korkunç trajedilerden birisidir. Yüzbinlerce Kırım Tatar ailesi, zorla vatan topraklarından sürüldü. Hayatını kaybedenler hafızalarımızda olacak." ifadelerini kullandı.

Tarihteki bu trajedi sayfasının Ukraynalı çocuklar tarafından bilinmesinin çok önemli olduğuna işaret eden Zelenskiy, bu nedenle Kırım Tatar sürgünü anısına bir projenin derslerde gösterildiğini aktardı.

Zelenskiy, "Herkesin, halkının tarihini ve geleneklerini unutmadan, tam teşekküllü bir vatandaş gibi hissetmesini istiyorum. Kırım Tatarları'nı sadece sözlerle değil, aynı zamanda yasal düzeyde eylemlerle de desteklemek istiyoruz." diye konuştu.

Ayrıca Zelenskiy, önümüzdeki günlerde Ukrayna'da Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın resmi dini bayram olması konusunda bir karar imzalamayı planladığını dile getirdi.

Kırım Tatarları'nın en yüksek düzeyde diplomatik olarak temsil edilmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, bunun için Emine Caparova'nın Ukrayna Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı olarak atanmasına karar verdiğini kaydetti.

Zelenskiy, Devlet Başkanlığı ofisi bünyesinde, Kırım Tatar halkının sorunlarının çözümüne yönelik bir çalışma grubu oluşturulduğunu da aktardı.

Kırım'dan Ukrayna ana karasına taşınmak zorunda kalanlar için Herson şehrinde 500 konut inşa edileceğini hatırlatan Zelenskiy, arazinin ve konutların inşası için hiçbir problem olmadığını vurguladı.

Başkent Kiev'de büyük bir cami inşasının planlandığını da kaydeden Zelenskiy, bu konuda Kırım Tatarları'ndan proje beklediğini ve caminin yapımını desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ise, Kırım Tatar sürgününün 76. yılının, devlet başkanlığı düzeyinde anılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırım Tatar bayrağının başbakanlık ve devlet başkanlığı binasında yansıtılmasından dolayı teşekkür etti.

Kırımoğlu, "Kırım meselesi, Kırım'ın Ukrayna'ya dönmesi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması konusunun devletimizin yöneticilerinin gündeminden hiçbir zaman kaybolmayacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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