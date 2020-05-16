Kırım Tatar sürgünü 76. yıl dönümünde çevrimiçi etkinliklerle anılacak
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Kırım Tatar sürgünü 76. yıl dönümünde çevrimiçi etkinliklerle anılacak

Kırım Tatar sürgününün 76. yıl dönümüne ilişkin etkinlikler bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ağırlıklı olarak çevrimiçi düzenlenecek.

Kırım Tatar sürgünü 76. yıl dönümünde çevrimiçi etkinliklerle anılacak
16.05.2020 19:40 | Son Güncelleme: 16.05.2020 19:40

Kırım Tatar sürgününün 76. yıl dönümüne ilişkin etkinlikler bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle ağırlıklı olarak çevrimiçi düzenlenecek.

Kırım Tatar Milli Meclisi'nin (KTMM) aldığı karar gereği, "18 Mayıs Kırım Tatar Soykırımının Kurbanlarını Anma Günü" vesilesiyle Kırım yarımadası dahil Ukrayna'da, Kırım Tatarlarının yaşadığı Türkiye, Kanada, Litvanya, Polonya, Romanya ve ABD'de etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kırım yarımadası ve Ukrayna'da, binaların üstüne veya bayrak direklerine, evlerin balkonlarına siyah bir yas şeridiyle çerçevelenen Kırım Tatar ulusal bayrakları asılacak.

18 Mayıs'ta Kırım Tatar halkının soykırım kurbanlarının onuruna dikilmiş anıtlara, anıt taşlarına ve anıt işaretlerine çiçek koyulacak, çelenk bırakılacak ve dua edilecek.

Ardından Türkiye saati ile 16.00'da uluslararası çevrimiçi "yas mitingi" gerçekleştirilecek. Mitinge, Kırım Tatar Kaynak Merkezi'nin (Crimean Tatar Resource Center) internet sayfasından, KTMM Başkanı Refat Çubarov'un sosyal medya hesabından ve Kırım Haber Ajansı (QHA) üzerinden çevrimiçi katılım sağlanabilecek.

Ayrıca gün içerisinde ve ertesi günü çevrimiçi uygulama ile farklı paneller düzenlenecek.

KTMM Başkanı Çubarov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18 Mayıs 1944'te gerçekleşen Kırım Tatar sürgününe yönelik anma tedbirlerinin hem işgal edilen Kırım hem Ukrayna hem de başka ülkelerde gerçekleştirileceğini belirtti.

Kırım Tatar halkının topraklarına ve haysiyetine bağlılığını koruduğunu vurgulayan Çubarov, "Rus işgalcilerinden kurtulmuş Kırım'da bir araya geleceğimiz, hep birlikte Kırım Tatar soykırım kurbanlarına saygı göstereceğimiz, milli harekete emek verenlere sarılacağımız ve siyasi tutukluların Rus esaretinden serbest bırakılmasını kutlayacağımız zamanlar da mutlaka gelecek." ifadelerini kullandı.

Tüm dünyada uygulanan Kovid-19 önlemleri sebebiyle matem tedbirlerinin değiştiğine dikkati çeken Çubarov, tedbirlerin çoğunun video bağlantısı aracılığıyla düzenleneceğini kaydetti.

Çubarov, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da, Kırım Tatar sürgünü kurbanları anıtlarına küçük gruplarla çiçek bırakma töreni düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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