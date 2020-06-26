"Kırım Tatar Milli Bayrak Günü" kutlandı - KİEV
Bayrağın göndere çekilmesi Törene katılanlardan detaylar Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'nın konuşması Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Chubarov'un konuşması KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Kırım Tatar Milli Bayrak Günü" kutlandı.
26.06.2020 15:14 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:46
Bayrağın göndere çekilmesi
Törene katılanlardan detaylar
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'nın konuşması
Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Chubarov'un konuşması KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Kırım Tatar Milli Bayrak Günü" kutlandı.
Düzenlenen törende Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Chubarov birer konuşma yaptı.
Kaynak: AA