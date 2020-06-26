"Kırım Tatar Milli Bayrak Günü" kutlandı - KİEV
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"Kırım Tatar Milli Bayrak Günü" kutlandı - KİEV

Bayrağın göndere çekilmesi Törene katılanlardan detaylar Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'nın konuşması Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Chubarov'un konuşması KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Kırım Tatar Milli Bayrak Günü" kutlandı.

26.06.2020 15:14 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:46

Bayrağın göndere çekilmesi

Törene katılanlardan detaylar

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba'nın konuşması

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Chubarov'un konuşması KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Kırım Tatar Milli Bayrak Günü" kutlandı.

Düzenlenen törende Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Chubarov birer konuşma yaptı.

'Kırım Tatar Milli Bayrak Günü' kutlandı - KİEV

Kaynak: AA

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