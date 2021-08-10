Kırım Platformu Zirvesine katılacak ülke sayısı 37'ye ulaştı
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Kırım Platformu Zirvesine katılacak ülke sayısı 37'ye ulaştı

Kırım Platformu Zirvesine katılacak ülke sayısı 37'ye ulaştı
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kırım Platformu Zirvesine katılacak ülke sayısının 37'ye ulaştığını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Kırım Platformu Zirvesine katılacak ülke sayısının 37'ye ulaştığını açıkladı.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün 3 Avrupa ülkesinin daha zirveye katılımını teyit ettiğini belirtti.

Toplamda katılımını onaylayan ülke sayısının 37'ye ulaştığını aktaran Kuleba, "Platforma uluslararası destek ivme kazanıyor, daha fazla onayı dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kırım Platformu Zirvesi

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı uluslararası gündeme taşımak için 23 Ağustos'ta Kiev'de Kırım Platformu Zirvesi gerçekleştirilecek.

Devlet başkanları, dışişleri bakanları, parlamenterler ve uzmanlar olarak dört seviyeden oluşacak platform kapsamında ayrıca Kırım'ın ilhakının tanınmaması, Azak ve Karadeniz bölgelerinin silahlandırılması, Kırım'ın tekrar entegrasyonu ve Kırım Tatar Türklerinin haklarının tazmin edilmesi olarak 4 panel yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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