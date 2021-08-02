Kırım Platformu Zirvesi'ne 30 ülkenin katılacağı kesinleşti
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Kırım Platformu Zirvesi'ne 30 ülkenin katılacağı kesinleşti

Kırım Platformu Zirvesi'ne 30 ülkenin katılacağı kesinleşti
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Kırım Platformu Zirvesi'ne bugüne kadar 30 ülkenin katılacağını açıkladığını duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Kırım Platformu Zirvesi'ne bugüne kadar 30 ülkenin katılacağını açıkladığını duyurdu.

RBK Ukrayna'nın haberine göre, Ceppar, zirvede yayımlanacak deklarasyonun son aşamada olduğunu bildirdi.

Kısa süre önce Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un katılacağını teyit ettiğini belirten Ceppar, bugüne kadar toplamda 30 ülkenin zirveye katılacağını bildirdiğini ifade etti.

Ceppar, Kırım'ın özgürleştirilmesinin nihai hedefleri olduğunu kaydetti.

Ayrıca Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, zirve kapsamında Kırım'ın ilhakının tanınmaması, Azak ve Karadeniz bölgelerinin silahlandırılması, Kırım'ın tekrar entegrasyonu ve Kırım Tatar Türklerinin haklarının tazmin edilmesi olarak 4 panel yapılacağını duyurdu.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı uluslararası gündeme taşımak için 23 Ağustos'ta Kiev'de Kırım Platformu gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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