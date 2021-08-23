Kırım Platformu Zirvesi'nde katılımcılar Ukrayna'ya desteğini yineledi
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Kırım Platformu Zirvesi'nde katılımcılar Ukrayna'ya desteğini yineledi

Kırım Platformu Zirvesi'nde katılımcılar Ukrayna'ya desteğini yineledi
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Kırım Platformu Zirvesi'ne katılan ülkelerin temsilcileri, Kırım'ın yasa dışı ilhakını kınayarak, Ukrayna'ya desteklediklerini vurguladı.

Kırım Platformu Zirvesi'ne katılan ülkelerin temsilcileri, Kırım'ın yasa dışı ilhakını kınayarak, Ukrayna'ya desteklediklerini vurguladı.

Zirvede konuşan, ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, bağımsızlığının 30. yılında Ukrayna'ya verdikleri destekten gurur duyduklarını belirtti.

Donbas ve Kırım konularında Rusya'nın saldırganlığını kesmedikçe yaptırımlara devam edeceklerini belirten Granholm, "Kırım platformuna desteğimiz devam edecek, Kırım Ukrayna'nındır. Rusya, saldırganlığı nedeniyle hesap vermelidir." ifadesini kullandı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Kırım'ın ilhakının uluslararası hukuka aykırı olduğunu dile getirdi. Kırım'ın haritada kör bir nokta olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Altmaier, "Bugün, Ukrayna ile birlikte ilhakı kınıyoruz ve yeni müzakerelerin çağrısını yapıyoruz." dedi.

"Kırım'ın yasa dışı ilhakı, uluslararası hukukun açıkça ihlalidir"

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Moldova'nın Ukrayna'nın uluslararası toplum tarafından kabul gören sınırlarındaki toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek verdiğini teyit etmek için burada olduğunu söyledi.

Kırım'ın, Ukrayna'nın bir parçası olduğunu belirten Sandu, "Kırım'ın yasa dışı ilhakı ise uluslararası hukukun açıkça ihlalidir. Moldova, Ukrayna'nın güvenilir ortağı olmuş ve olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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