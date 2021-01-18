Ukrayna Bağımsızlık Günü'nden bir gün önce Kırım Platformu toplanacak
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Ukrayna Bağımsızlık Günü'nden bir gün önce Kırım Platformu toplanacak

18.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:43
Ukrayna Bağımsızlık Günü'nden bir gün önce Kırım Platformu toplanacak

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Jovkva, Kırım sorununu uluslararası gündeme taşımak için düzenlenecek Kırım Platformu'nun 23 Ağustos'ta toplanacağını açıkladı.

Jovkva, bir medya kuruluşuna verdiği röportajda, Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakını gündeme taşımanın 2021'de Ukrayna dış politikası için en önemli 3 konudan biri olduğunu belirtti. Devlet Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının platformun hazırlığı için çalıştığını dile getiren Jovkva, Kırım Platformu'nun, Ukrayna'nın 30. Bağımsızlık Günü'nden bir önceki gün olan 23 Ağustos'ta toplanacağını ifade etti.

'LAF OLSUN' DİYE DEĞİLMİŞ

Jovkva, platform kapsamında düzenlenecek zirveyi "laf olsun" diye gerçekleştirmeyeceklerini aktararak, zirve sonrası Kırım sorununa ilişkin uluslararası bir enstrüman oluşturmak istediklerini belirtti.

KIRIM PLATFORMU NEDİR?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı uluslararası gündeme taşımak için Kiev'de Kırım Platformu'nun gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Platform kapsamında devlet başkanlarının katılımıyla Kırım Zirvesinin düzenlenmesi, ayrıca dışişleri bakanları ve konu üzerine çalışan uzmanların toplantılar gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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