Kırım'da terör suçlamasıyla yakalanan Tatarlar için gözaltı süresi uzatıldı Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da gözaltına alınan Tatarlardan 4'ünün 2 Eylül, 2'sinin de 9 Eylül'e kadar gözaltında kalacağı bildirildi.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da gözaltına alınan Tatarlardan 4'ünün 2 Eylül, 2'sinin de 9 Eylül'e kadar gözaltında kalacağı bildirildi.

Kırım Dayanışması Platformundan yapılan açıklamada, yüzlerce Kırım Tatarının destek için mahkeme binasının önünde toplandığı belirtildi.

Gözaltı süresinin söz konusu Tatarlardan 4'ü için 2 Eylül, 2'si için de 9 Eylül'e kadar uzatıldığı kaydedildi.

Görme engelli bir Kırım Tatarının da Eylül ayına kadar evde gözaltında tutulacağı açıklanmıştı.

Rus güvenlik güçleri, 7 Temmuz sabahı Kırım'da bazı Tatarların evlerine baskın düzenleyerek terör suçlamasıyla çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, gözaltılara hukuksuz olduğu gerekçesiyle tepki gösterirken, Ukrayna polisi, gözaltılara ilişkin "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA