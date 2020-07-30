Kırım'da casusluk yaptığı iddia edilen Rus askeri gözaltına alındı Kırım'da bulunan Rusya'nın Karadeniz Filosu'nda görevli bir Rus askeri, Ukrayna adına casusluk yaptığı iddiasıyla istihbarat elemanları tarafından gözaltına alındı.

Kırım'da bulunan Rusya'nın Karadeniz Filosu'nda görevli bir Rus askeri, Ukrayna adına casusluk yaptığı iddiasıyla istihbarat elemanları tarafından gözaltına alındı.

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun bulunduğu Kırım'da, Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) tarafından bir Rus askeri Ukrayna adına casusluk yaptığı iddiasıyla takibe alındı. Asker, istihbarat elemanları tarafından Sivastopol kentinde yapılan operasyonla yakalandı. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesine Rusya'nın devlet sırlarını aktardığı gerekçesiyle gözaltına alınan asker mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme heyeti tarafından zanlının tutuklu yargılanmasına karar verilirken, askerin 12 ile 20 yıl arasında hapis cezası ile yargılanacağı belirtildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA