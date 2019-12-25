Kırım Başsavcılığı, Kırım Köprüsü hakkında soruşturma başlattı
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Kırım Başsavcılığı, Kırım Köprüsü hakkında soruşturma başlattı

Ukrayna Adalet Bakanlığına bağlı Kırım Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya tarafından yapılan Kırım Köprüsü hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

25.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:32
Kırım Başsavcılığı, Kırım Köprüsü hakkında soruşturma başlattı

Adalet Bakanlığına bağlı Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, tarafından yapılan Kırım Köprüsü hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.


Kırım Başsavcılığı, Kırım'ı Rusya'ya bağlayan demir yolu köprüsü hakkında soruşturma başlattı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın bağımsızlığına ve ülke sınırlarının yasadışı yollarla ihlal edildiği belirtildi. Açıklamada, "İşgalci Rusya Federasyonu tarafından, Kırım yarımadasına yapılan yasa dışı tren seferlerine ilişkin soruşturma başlatılmıştır. Bu gibi hareketler, Rusya Federasyonu'nun kaba bir şekilde Ukrayna'nın devlet sınırlarına saygı duymadığını ve uluslararası kanunları çiğnediğini gösteriyor" ifadelerine yer verildi.


Pazartesi günü Kırım Köprüsü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı resmi törenle açılmıştı. İlk yolcu treni ise demir yolu köprüsünden bugün geçti.


Rusya'yı Kerç Boğazı üzerinden Kırım'a bağlayan bu köprünün 3 milyar doları aşan maliyetinin ise devlet bütçesinden karşılandığı açıklanmıştı. - KİEV

Kaynak: İHA
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