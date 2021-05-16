Kırılmasıyla gündeme gelen güvenlik aynası kaldırıldı

Eskişehir'in Çankaya Mahallesi'nde geçtiğimiz haftalarda kimliği belirsiz kişilerce kırılmasıyla medyaya yansıyan tepegöz güvenlik aynası, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Eskişehir'in Çankaya Mahallesi'nde geçtiğimiz haftalarda kimliği belirsiz kişilerce kırılmasıyla medyaya yansıyan tepegöz güvenlik aynası, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Çankaya Mahallesi Altay Caddesi üzerinde yer alan ve araç dönüşlerinde sürücülere kolaylık sağlayan tepegöz güvenlik aynası, bulunduğu yerden kaldırıldı. Sürücülere geniş açıda görüş imkanı sağlayan ayna, geçtiğimiz haftalarda vandallar tarafından kırılmıştı. İHA'nın ulusal medyaya yansıyan haberinin ardından tamir edilen güvenlik aynası, tekrardan eski halini alarak sürücülere kolaylık sağlıyordu. Kör noktaların görülmesini sağlayan ayna bulunduğu yerden kaldırıldı. Aynayı göremeyen vatandaşlar "Kaldırıldı mı" yoksa "Çalındı mı" sorularını sormaya başladı. Öte yandan yolu kullanmak zorunda kalan sürücüler ise aynanın olmamasından dolayı tedirginlik yaşıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı