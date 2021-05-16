Kırılmasıyla gündeme gelen güvenlik aynası kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırılmasıyla gündeme gelen güvenlik aynası kaldırıldı

Kırılmasıyla gündeme gelen güvenlik aynası kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'in Çankaya Mahallesi'nde geçtiğimiz haftalarda kimliği belirsiz kişilerce kırılmasıyla medyaya yansıyan tepegöz güvenlik aynası, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Eskişehir'in Çankaya Mahallesi'nde geçtiğimiz haftalarda kimliği belirsiz kişilerce kırılmasıyla medyaya yansıyan tepegöz güvenlik aynası, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Çankaya Mahallesi Altay Caddesi üzerinde yer alan ve araç dönüşlerinde sürücülere kolaylık sağlayan tepegöz güvenlik aynası, bulunduğu yerden kaldırıldı. Sürücülere geniş açıda görüş imkanı sağlayan ayna, geçtiğimiz haftalarda vandallar tarafından kırılmıştı. İHA'nın ulusal medyaya yansıyan haberinin ardından tamir edilen güvenlik aynası, tekrardan eski halini alarak sürücülere kolaylık sağlıyordu. Kör noktaların görülmesini sağlayan ayna bulunduğu yerden kaldırıldı. Aynayı göremeyen vatandaşlar "Kaldırıldı mı" yoksa "Çalındı mı" sorularını sormaya başladı. Öte yandan yolu kullanmak zorunda kalan sürücüler ise aynanın olmamasından dolayı tedirginlik yaşıyor. - ESKİŞEHİR

Kırılmasıyla gündeme gelen güvenlik aynası kaldırıldı
Kırılmasıyla gündeme gelen güvenlik aynası kaldırıldı
Kırılmasıyla gündeme gelen güvenlik aynası kaldırıldı
Kırılmasıyla gündeme gelen güvenlik aynası kaldırıldı
Kırılmasıyla gündeme gelen güvenlik aynası kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Sedat Peker Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Ebru Gündeş Serdar Ortaç Jennifer Lopez
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırılmasıyla gündeme gelen güvenlik aynası kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 12:27:58. #1.11#

title