Kırılan Ve Çöken Izgaralar Yenileniyor

Kış mevsiminin gelmesi ile birlikte kapsamlı bir temizlik ve yenileme çalışması yapan Genel Müdürlük, vatandaşların sorun yaşamaması adına kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında gerçekleşen faaliyetlerin aralıksız sürdürüldüğünü açıkladı.

Hatay genelinde olduğu gibi İskenderun ilçesine bağlı bütün mahallelerde vatandaşların ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne yaptığı bildirim sonrasında hızlı bir şekilde müdahale edildiğini aktaran İdare, deforme olan yağmursuyu ızgaralarının yenilendiğini ve demir ızgaralar yerine kompozit ızgaralar yerleştirildiğini bildirdi.

Yol kenarında bulunan yağmursuyu ızgaralarının deforme olması ile alakalı bilgi veren HATSU, İskenderun ilçesine bağlı Numune mahallesi İbrahim Karaoğlan Caddesi üzerinde bulunan 10 metrelik yağmur ızgarasının yenilendiğini aktardı.