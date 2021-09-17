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Kırılan demir saç hastanelik etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırılan demir saç hastanelik etti

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Sanayinde faaliyet ağaç işleme atölyesinde meydana gelen olayda, saçak temizliği yaparken düşen işyeri sahibi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Sanayinde faaliyet ağaç işleme atölyesinde meydana gelen olayda, saçak temizliği yaparken düşen işyeri sahibi yaralandı.

Olay Mahmudiye mahallesi Mobilya Sanayi Şencan sokakta faaliyet gösteren ağaç işleme atölyesinde meydana geldi. İşyeri sahibi İsmail A.(59), atölyenin ikinci katındaki saçaklar üzerine çıkarak temizlik yapmaya başladı. İşyeri sahibi, adım attığı sırada demir saçın kırılması dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Beton zemine düşen adam yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kırılan demir saç hastanelik etti

Kırılan demir saç hastanelik etti

Kırılan demir saç hastanelik etti

Kırılan demir saç hastanelik etti

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