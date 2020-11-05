Kırılan ağaç telefon direği, karayolunun ortasında havada asılı kaldı
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Kırılan ağaç telefon direği, karayolunun ortasında havada asılı kaldı

05.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:37
Kırılan ağaç telefon direği, karayolunun ortasında havada asılı kaldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, gece etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle ağaç telefon direği kırıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, gece etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle ağaç telefon direği kırıldı. Üzerinde tellerin du bulunduğu direğin 3 metrelik bölümü yol ortasında havada asılı kaldı.

İslahiye'nin Karapolat Mahallesi yolu kenarındaki ağaç telefon direği, etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle kırıldı. Üst bölümde kalan yaklaşık 3 metrelik direk, yol ortasında havada asılı kaldı. Bu sırada yolda kalan direk, sürücülere zor anlar yaşattı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, direği yol ortasından kaldırdı.


Kırılan ağaç telefon direği, karayolunun ortasında havada asılı kaldı
Kırılan ağaç telefon direği, karayolunun ortasında havada asılı kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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