Kırıklarımızdaki güzellik
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Kırıklarımızdaki güzellik

Kırıklarımızdaki güzellik
Hürriyet - Haberler | Magazin

Anneannenizden kalan seramik fincanı ya da en sevdiğiniz cam vazonuzu kırıldığında çöpe atmak yerine kintsugi tekniğiyle tamir edebilir, belki eskisinden değerli hale getirebilirsiniz.

Anneannenizden kalan seramik fincanı ya da en sevdiğiniz cam vazonuzu kırıldığında çöpe atmak yerine kintsugi tekniğiyle tamir edebilir, belki eskisinden değerli hale getirebilirsiniz. Tasarımcılar son yıllarda yeni ürünlerini dahi bu teknikle üretiyor. Sürdürülebilirlik hayatın pek çok alanında önem kazanırken bu anlayışı destekleyen kintsugi de tüm dünyada popülerliğini arttırıyor.

Kırılan nesneyi eskisinden daha güzel ve daha değerli hale getirmeyi amaçlayan bir Japon sanatı kintsugi. Söylenen o ki, Japonya'nın 15'inci yüzyıldaki shogun'larından (komutan) Ashikaga Yoshimasa kırık bir seramik çaydanlığı tamir ettirmek için Çin'e gönderiyor. Ancak metal tellerle birbirine tutturulan çaydanlığı estetik bulmuyor ve farklı bir işlem yapılmasını emrediyor. Dönemin sanatçıları da kintsugi sanatını ortaya çıkarıyor.

Bu felsefeye göre kırılan eşya aslında bozulmuyor veya ömrünü tamamlamıyor; aksine yeni bir varoluş biçimine geçiyor. Temelindeyse 'wabi-sabi' yani 'kusurları kucakla' anlayışı yatıyor. Bu konuda eğitim veren Gülbin Tanır'a göre kintsugi aynı zamanda yaşamdaki mücadelelerden güçlenerek çıkabilmeye metaforik bir atıfta bulunuyor. Düzenlediği eğitimlerde objelerin uzun yıllar kullanımını sağlamayı amaçlayan Tanır, katılımcıları da kendi kırıklarındaki güzelliği keşfetmeye davet ediyor.

'SABIR GEREKTİREN BİR İŞ'

Gülbin Tanır/ Aklı Fikri Proje kurucusu

Yaklaşık bir senedir çevrimiçi eğitimlerle 'kintsugi' sanatını ve felsefesini meraklılarına öğretiyoruz. Aslında oldukça meşakkatli bir iş diyebiliriz. Ama günümüz modern malzemeleriyle kısa sürede ve kolaylıkla uygulanabiliyor. Yine de bol pratik ve sabır gerektiriyor.

Her ay bir sınıf açıyoruz. Eğitim öncesi antika pazarından alınmış bir obje, epoksi yapıştırıcı, imitasyon altın tozu ve yardımcı malzemeler içeren seti katılımcıların adreslerine gönderiyoruz. Eğitime katılamayanlar YouTube ve Pinterest gibi kanallardaki kısa videolarımızı seyredebilirler.

'Kintsugi' yapımı kısaca şöyle: Kırık parçaları birleştirerek yapıştırma yol haritasını çıkarıyoruz. Sonra epoksiyle dikkatlice yapıştırıyoruz ve altın tozuyla kırık bölgeye uygulama yapıyoruz. Kuruma bazen 1-2 gün sürebiliyor, üstüne rötuş yapmanız gerekebiliyor.

Kaynak: Hürriyet

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