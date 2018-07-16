Kırıkkaleliler Demokrasi İçin Yürüdü, Meydanları Doldurdu

Kırıkkale'de "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında binlerce vatandaş demokrasi yürüyüşü yaparak meydanları doldurdu.

Kırıkkale'de "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nde binlerce vatandaş bir araya gelerek caddelerde ellerinde Türk bayrakları, pankartlar ve metrelerce uzunluğundaki Türk bayraklarıyla demokrasi yürüyüşü yaptı. Yürüyüşe polisler ve askerler katılırken mehteran takımı da yürüyüşe eşlik etti. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan kalabalık sabaha kadar nöbet tutuyor.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki uzantısı tarafından düzenlenen darbe teşebbüsü sırasında şehit düşen 248 kahraman Kırıkkale'de anılırken, ruhlarına Fatiha okundu. İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda ilahiler söylendi, mehteran takımı gösterileriyle devam etti. Programa Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il protokolü ve binlerce vatandaş katıldı. - KIRIKKALE