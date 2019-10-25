Kırıkkaleli veliler için "Bir Kahvenizi İçeriz" Projesi

25.10.2019 19:26

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçen yıl uygulanmaya başlanılan "Bir Kahvenizi İçeriz" Projesi kapsamında ekim ayında bin 124 ailenin ziyaret edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, okul, veli ve öğrenci birlikteliğini pekiştirmeye yönelik olarak geçen yıl başlatılan ve 19 bin 894 aile ziyaretinin gerçekleştirildiği projenin bu yılki eğitim ve öğretim yılında da Kırıkkale Valisi Yunus Sezer tarafından gerçekleştirilen aile ziyaretiyle başladı.

Kent merkezi, ilçeler ve köylerde uygulanan proje kapsamında kaymakamlar, idareciler, okul müdürleri ve öğretmenler, ailelere misafir oldu.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Sezer, bu yılda gönüllü öğretmen ve idarecilerle, öğrenci ve velileri evlerinde ziyaret etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Sezer, 396 öğrencinin ise çalışma koşullarını iyileştirme yönünde çalışma yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Öğretmen ve okul yöneticilerinin öğrenciyi evinde ziyaret ederek ailesiyle görüşmeler yapması, öğrenci, aile ve öğretmen açısından büyük önem taşıyor. Ziyaretler vesilesiyle öğretmen ile veli arasında çok önemli bir köprü kurulmuş oluyor. Karşılıklı iletişim çok önemli. Bu ziyaretlerin faydasını geçen yıl gördük. Bu sayede başarı seviyeleri artış gösteren çocuklarımız oldu. Geçen yıl bu proje kapsamında 19 bin 894 aile ziyaret edildi. Ekim ayında bu projeyi yeniden hayata geçirdik. Kaymakamlarımız, idareci ve öğretmenlerimizce üç haftada bin 124 aile ziyaret edildi. Bu kapsamda fedakar öğretmenlerimize ve tüm idarecilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA