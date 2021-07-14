Kırıkkaleli şehitlerin fotoğrafları kentte sergileniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkaleli şehitlerin fotoğrafları kentte sergileniyor

Kırıkkaleli şehitlerin fotoğrafları kentte sergileniyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale Belediyesince şehitlerin fotoğrafları, kentin muhtelif yerlerine asıldı.

Kırıkkale Belediyesince şehitlerin fotoğrafları, kentin muhtelif yerlerine asıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Şehit Çelebi Bozbıyık Geçidi'nde vatan için canlarını veren kahraman şehitlerin fotoğraflarının sergilendiği belirtildi.

Türkiye'de nüfusuna oranla terörle mücadelede en fazla şehit veren il olan Kırıkkale'nin, kahraman vatan evlatlarının anısını farklı yollarla yaşatmaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, "Kırıkkale Belediyesi, şehrin en işlek geçidi olan Şehit Çelebi Bozbıyık Geçidi'nde Kırıkkaleli şehitlerin fotoğraflarını hazırladığı panonun üstünde sergilemeye başladı. Belediye Başkanımız Mehmet Saygılı'nın talimatları ile hassas bir çalışma yürütülerek kronolojik sıralamayla hazırlanan şehitlerimizin fotoğrafları vatandaşlarımız tarafından taktir toplarken, geçidi kullananları duygulandırıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Saygılı da şunları kaydetti:

"Şehitlerimizi ve gazilerimizi unutturmamak bizlerin görevidir. Kırıkkale Belediyesi olarak projelerimize devam ederek şehit ve gazilerimize minnet borcumuzu ödemeye çalışacağız. Kırıkkale'miz bayrağını, vatanını, milletini, istikbalini canı pahasına koruyan nice kahramanlar yetiştirmiş bir şehir. Bugün bu topraklar içinde özgürce yaşıyorsak bunu bize yaşanabilir bir ülke bırakmak için canlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz."

Kırıkkaleli şehitlerin fotoğrafları kentte sergileniyor
Kırıkkaleli şehitlerin fotoğrafları kentte sergileniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Son dakika haber | Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi
Son dakika haber | Şehit Hasan Cevher'in cenazesi İstanbul'a getirildi
Son Dakika | Hakkari'de şehit olan emniyet müdür yardımcısının cenazesi İstanbul'a getirildi
Son Dakika | Hakkari'de şehit olan emniyet müdür yardımcısının cenazesi İstanbul'a getirildi
Kararda darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden havalanan uçakların bombalı saldırılarıyla 77 sivil/kamu görevlisinin şehit edildiği, 206...
Kararda darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden havalanan uçakların bombalı saldırılarıyla 77 sivil/kamu görevlisinin şehit edildiği, 206...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş Melisa Döngel İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Balotelli Fatih Terim Alper Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkaleli şehitlerin fotoğrafları kentte sergileniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 16:27:52. #1.15#

title