Kırıkkaleli şehit Kerim Arslan son yolculuğuna uğurlanıyor
Kırıkkaleli şehit Kerim Arslan son yolculuğuna uğurlanıyor Mersin'in Mut ilçesinde askeri personeli taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen Ulaştırma Er Kerim Arslan'ın naaşı memleketi Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde toprağa veriliyor.
28.07.2020 17:23 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:58
Kırıkkaleli şehit Kerim Arslan son yolculuğuna uğurlanıyor
KIRIKKALE - Mersin'in Mut ilçesinde askeri personeli taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen Ulaştırma Er Kerim Arslan'ın naaşı memleketi Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde toprağa veriliyor.
Kaynak: İHA