Kırıkkaleli şehit Arslan'ın naaşı memleketine getirildi Mersin'in Mut ilçesinde askeri personeli taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen Piyade Er Kerim Arslan'ın naaşı memleketi Kırıkkale'ye getirildi.

Mersin'in Mut ilçesinde askeri personeli taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen Piyade Er Kerim Arslan'ın naaşı memleketi Kırıkkale'ye getirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) askerleri taşıyan yolcu otobüsünün, Mersin'nin Mut ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan 4 askerden Ulaştırma Er Kerim Arslan'ın (21) naaşı Mut Devlet Hastanesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi.

Şehit Arslan'ın naaşını, Yüksek İhtisas Hastanesi önünde ailesi ile Vali Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Şehidin annesi Güler, babası Osman Arslan ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Arslan'ın cenazesi, Sulakyurt ilçesindeki Şeyh Şami Camisinde öğle namazına müteakiben Çevrimli köyündeki aile mezarlığına defnedilecek.

Sulakyurt ilçesine bağlı Çevrimli köyü nüfusuna kayıtlı olan şehit Arslan'ın, 19 yaşında Eyüp ile 9 yaşında Ecrin Arslan isimli 2 kardeşinin olduğu öğrenildi. Anne ve babasının Konya'nın Selçuklu ilçesinde ikamet ettiği belirtildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA