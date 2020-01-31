Kırıkkaleli sağlıkçılardan Bangladeş'e su kuyusu
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Kırıkkaleli sağlıkçılardan Bangladeş'e su kuyusu

Yahşihan Toplum Sağlığı Merkezi personeli, bir dernek aracılığıyla Bangladeş'te su kuyusu açtırdı.

31.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:54
Kırıkkaleli sağlıkçılardan Bangladeş'e su kuyusu

Toplum Sağlığı Merkezi personeli, bir dernek aracılığıyla 'te su kuyusu açtırdı.

Projeye öncülük eden sağlık memuru Rüstem Okçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içme suyu sıkıntısı çeken bir köyde su kuyusu açtırdıklarını söyledi.

Su kuyusu projesi için tüm personelin seferber olduğunu ve bütçesinin elverdiği kadarıyla katkıda bulunduğunu ifade eden Okçu, "Bangladeş'te bir dernek vasıtasıyla projemiz gerçekleştirildi. İnşallah Allah katında makbul olsun. Allah böyle hayırlara vesile olmayı herkese nasip etsin." diye konuştu.

Kaynak: AA
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