Kırıkkaleli sağlıkçılardan Bangladeş'e su kuyusu

31.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:54

Yahşihan Toplum Sağlığı Merkezi personeli, bir dernek aracılığıyla Bangladeş'te su kuyusu açtırdı.

Projeye öncülük eden sağlık memuru Rüstem Okçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içme suyu sıkıntısı çeken bir köyde su kuyusu açtırdıklarını söyledi.

Su kuyusu projesi için tüm personelin seferber olduğunu ve bütçesinin elverdiği kadarıyla katkıda bulunduğunu ifade eden Okçu, "Bangladeş'te bir dernek vasıtasıyla projemiz gerçekleştirildi. İnşallah Allah katında makbul olsun. Allah böyle hayırlara vesile olmayı herkese nasip etsin." diye konuştu.

Kaynak: AA