KIRIKKALE - Milli kick boksçuların hedefi, İslami Dayanışma Oyunları'na katılmak

Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'na (Turkish Open) hazırlanan Kırıkkaleli milli kick boksçular, turnuvada birinci olarak İslami Dayanışma Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'na (Turkish Open) hazırlanan Kırıkkaleli milli kick boksçular, turnuvada birinci olarak İslami Dayanışma Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Polis Gücü Lider Spor Kulübü sporcuları Mustafa Ayten, Mevlüdiye Aktaş ve Sultan Dirican, 8-11 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürüyor.

Sporcuların hedefi, Antalya'daki müsabakalarda birincilik elde ederek 10-19 Eylül tarihlerinde Konya'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmek.

Uluslararası Dünya Kupası'nda çift sıklette (89 ve 94) şampiyonluk, Avrupa üçüncülüğü, 8 Türkiye şampiyonluğu ve üniversiteler arası şampiyonluğu bulunan milli sporcu Mustafa Ayten, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerine uyarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Mustafa Ayten, 4 yılda bir düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'na katılmak için çalışmaya devam ettiklerini aktararak, "Hedefimiz, Avrupa Kupası'nda birinci olup, İslami Dayanışma Oyunları'nda bayrağımızı dalgalandırarak hem ilimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Milli sporculardan 2 Türkiye şampiyonluğu bulunan Mevlüdiye Aktaş da çok emek verdiklerini ve ter akıttıklarını dile getirerek, hedefinin Avrupa Kupası'nda birinci olmak daha sonra da İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk bayrağını göndere çektirmek olduğunu vurguladı.

Türkiye şampiyonu milli sporcu Sultan Dirican ise Antalya ve Konya'da düzenlenecek organizasyonlarda derece elde etmeyi hedeflediğini belirtti.

Antrenör Adem Ayten: "6 kişiyle katılacağız ama 4 sporcumuz favori"

Antrenör Adem Ayten de yeni tip koronavirüs salgınının spor organizasyonlarını da etkilediğine dikkati çekti.

Yılmadan, tedbirlere uyarak antrenmanlarına devam ettiklerini anlatan Ayten, şöyle devam etti:

"Burada birinci olanlar İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak. Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı'nın emekleri ve çabaları sayesinde kick boksçu sporcular İslami Dayanışma Oyunları'na katılabilecek. Bunun için çok emek verdi ve başardı. Biz de Türk bayrağını dalgalandırmak için gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Avrupa Kupası'nda birinci olursak ülkemizi İslami Oyunları'nda da en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Adem Ayten, çalışmaların iyi gittiğini dile getirerek, "6 kişiyle katılacağız ama 4 sporcumuz favori. Allah nasip ederse hedefimize doğru ilerleyeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen