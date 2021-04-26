Kırıkkaleli atlet Avrupa yolcusu
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Kırıkkaleli atlet Avrupa yolcusu

Kırıkkaleli atlet Avrupa yolcusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mersin'de düzenlenen Olimpik Deneme Müsabakalarını başarıyla tamamlayan Pelinsu Şahin, U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Mersin'de düzenlenen Olimpik Deneme Müsabakalarını başarıyla tamamlayan Pelinsu Şahin, U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Mersin'de 25 ilden 60 sporcunun katılımı ile düzenlenen Olimpik Deneme Müsabakaları sona erdi. Burada 3 bin metre engelli koşan Kırıkkaleli sporcu Pelinsu Şahin, 10.47.56'lık derecesiyle U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası katılım barajını geçerek 15-18 Temmuz tarihlerinde Estonya'nın Talin kentinde düzenlenecek U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Hazırlıklarını 03-26 Mayıs tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenecek Yüksek Rakım Kampı ile sürdürecek olan Şahin, U20 Dünya Gençler Şampiyonası barajını aşarak dünya şampiyonasına katılmayı hedefliyor.

Sporcuyu tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, "Sporcumuz, U20 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanarak bizleri gururlandırdı. İnşallah Erzurum'da yapılacak Yüksek Rakım Kampı'nda hedeflenen dereceyi geçerek dünya şampiyonasında ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırır. Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik ederim" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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