Kırıkkale YİH'te HIMSS EMRAM Seviye 6 uzaktan validasyonu gerçekleştirildi Türkiye'de ilk HIMSS EMRAM Seviye 6 uzaktan validasyonunun Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde (YİH) gerçekleştirildiği bildirildi.

Türkiye'de ilk HIMSS EMRAM Seviye 6 uzaktan validasyonunun Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde (YİH) gerçekleştirildiği bildirildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, HIMSS Türkiye Direktörü Dr. İlker Köse ve ekibinin yer aldığı, HIMSS Avrupa Temsilcisi Frank Fritzsche'ın da online katıldığı validasyon sürecinin başarıyla tamamladığı belirtildi.

Yüksek İhtisas Hastanesinin pandemi döneminde Dijital Hastane Sertifikası alan ilk hastane olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dijital hastane, idari, mali ve tıbbi süreçlerde asgari düzeyde bilişim teknolojilerinin kullanıldığı bir hastaneden her türlü iletişim aracı ve tıbbi cihazın birbiriyle ve diğer bilgi sistemleriyle entegre olduğu, sağlık çalışanları ve hastaların tele tıp ve mobil tıp uygulamalarıyla hastane içinden veya dışından veri alışverişinde bulunabildiği hastane şeklinde tanımlanabilir."

Kaynak: AA