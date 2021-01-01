KIRIKKALE - Yeni yılın ilk günü cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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KIRIKKALE - Yeni yılın ilk günü cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

01.01.2021 13:58 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:02

Meydan, cadde ve sokaklardan detay Nur Camisinden detay Camiye gelen cemaatten deta KIRIKKALE - Kırıkkale'de de yeni yılın ilk günündü kentin önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Millet ve Alparslan Türkeş Bulvarı ile Zafer ve Cumhuriyet caddeleri sessizleşti.

Meydan, cadde ve sokaklardan detay

Nur Camisinden detay

Camiye gelen cemaatten deta KIRIKKALE - Kırıkkale'de de yeni yılın ilk günündü kentin önemli noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Millet ve Alparslan Türkeş Bulvarı ile Zafer ve Cumhuriyet caddeleri sessizleşti.

Polis ekipleri de kısıtlama süresince belirlenen kontrol noktaları, ana caddeler ile meydanlarda denetim ve uygulamalar gerçekleştiriyor.

Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar da evlerine en yakın camiye yaya olarak giderek, cuma namazlarını eda ettiler.

KIRIKKALE - Yeni yılın ilk günü cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
KIRIKKALE - Yeni yılın ilk günü cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
KIRIKKALE - Yeni yılın ilk günü cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
KIRIKKALE - Yeni yılın ilk günü cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

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