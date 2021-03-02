KIRIKKALE - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

Acun'un defalarca kez uyardığı Survivor yarışmacısının sabıkalı olduğu ortaya çıktı

Pervin Buldan'ın risk haritasına yaptığı esprili yorum, sosyal medyada gündem oldu

Öğrencilerin okula gelmesi

İstiklal Marşı'nın okunması

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin konuşması

Öğrencilerin alkışlar arasında sınıflara alınması

Sıralarda oturan öğrenciler

Öğrencilerin konuşması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli iller arasında yer alan Kırıkkale'de, okul öncesi, ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen