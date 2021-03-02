KIRIKKALE - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
Öğrencilerin okula gelmesi İstiklal Marşı'nın okunması İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin konuşması Öğrencilerin alkışlar arasında sınıflara alınması Sıralarda oturan öğrenciler Öğrencilerin konuşması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre,...
Öğrencilerin okula gelmesi
İstiklal Marşı'nın okunması
İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin konuşması
Öğrencilerin alkışlar arasında sınıflara alınması
Sıralarda oturan öğrenciler
Öğrencilerin konuşması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli iller arasında yer alan Kırıkkale'de, okul öncesi, ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen