KIRIKKALE - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
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KIRIKKALE - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

02.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:33

Öğrencilerin okula gelmesi İstiklal Marşı'nın okunması İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin konuşması Öğrencilerin alkışlar arasında sınıflara alınması Sıralarda oturan öğrenciler Öğrencilerin konuşması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre,...

Öğrencilerin okula gelmesi

İstiklal Marşı'nın okunması

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi'nin konuşması

Öğrencilerin alkışlar arasında sınıflara alınması

Sıralarda oturan öğrenciler

Öğrencilerin konuşması KIRIKKALE - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli iller arasında yer alan Kırıkkale'de, okul öncesi, ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime başlandı.

KIRIKKALE - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
KIRIKKALE - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
KIRIKKALE - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
KIRIKKALE - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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