Kırıkkale'ye yeni huzurevi açılıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'ye yeni huzurevi açılıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kırıkkale'ye yeni huzurevi açılıyor

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, açılacak yeni huzurevinde sağlıklı yaşlanma konusunda destek verileceğini söyledi.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, açılacak yeni huzurevinde sağlıklı yaşlanma konusunda destek verileceğini söyledi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Kırıkkale'ye "huzurevi" açılacağı bildirildi. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meral Sertel ve Öğretim Üyesi Ayşe Abit Kocaman'ı makamında kabul eden Vali Tekbıyıkoğlu, yeni açılacak huzurevi ile ilgili istişare toplantısı yaptı.

Vali Tekbıyıkoğlu, faaliyete geçecek yeni huzurevi ile geriatri bölümü için uygulama fırsatının yakalanacağını belirterek "Üniversitemiz ile beraber yaşlılarımıza sağlıklı yaşlanma konusunda destek vereceğiz" dedi. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kırıkkale Üniversitesi, Rehabilitasyon, Kırıkkale, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title