Kırıkkale'ye yeni emniyet müdürü

20.09.2019 10:31

Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi yayımlandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü görevine Emniyet Müdürü Günter Şenses atandı.



Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü görevine Emniyet Müdürü Günter Şenses getirildi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü görevini 3 yıldır sürdüren Mahmut Çorumlu ise Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı oldu.



Günter Şenses kimdir?



1970 Bulgaristan'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara Sincan ilçesinde tamamladıktan sonra 1984-1988 yılları arasında Polis Kolejinde, 1988-1992 yılları arasında da Polis Akademisinde eğitimine devam etti. 1992 yılında Polis Akademisinden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun olarak mesleğine başladı. Sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Bursa Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Edirne Emniyet Müdürlüğü, Elmadağ Polis Meslek Yüksek Okulu ve Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrolarında çalıştı. 2015 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ederek Polis Başmüfettişi, bilahare İstanbul Adile-Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yaptı. 26 Ekim 2016 tarihli kararname ile Kilis İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Evli ve üç çocuk babasıdır. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA