Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı yağdı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesi, beyaza büründü.

Sabah saatlerinde ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü.

Bazı vatandaşlar sabah işe gitmek için evden çıktıklarında bir süre araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizlemek için uğraş verdi.

Kar yağışının 20 Aralık Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.