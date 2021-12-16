Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı yağdı - Haberler
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Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı yağdı

Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı yağdı
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Keskin ilçesi, beyaza büründü.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesi, beyaza büründü.

Sabah saatlerinde ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü.

Bazı vatandaşlar sabah işe gitmek için evden çıktıklarında bir süre araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizlemek için uğraş verdi.

Kar yağışının 20 Aralık Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı yağdı

Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı yağdı

Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı yağdı

Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı yağdı

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AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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