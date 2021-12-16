Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı düştü

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Yerel

Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı düştü Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, ilçe genelini beyaza bürüdü.

KESKİN, KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı düştü

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, ilçe genelini beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırıkkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, Keskin ilçesine de mevsimin ilk kar yağışı sabah saatlerinde düştü. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta ve bin 123 metre rakımda bulunan Keskin ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık yarım saat boyunca hafif şekilde yağan karla birlikte yeşil alanlar ve evlerin çatıları ince kar örtüsüyle kaplandı.

Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı düştü

Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı düştü

Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı düştü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title