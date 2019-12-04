Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı düştü
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Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı düştü

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yağan kar, ilçe genelini beyaza bürüdü.

04.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:04
Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı düştü

'nin ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yağan kar, ilçe genelini beyaza bürüdü.


Keskin ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak, yerini sabaha karşı kara bıraktı. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü Kırıkkale'de, 1123 rakımlı Keskin ilçesine mevsimin karı yağdı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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