KIRIKKALE Yahşihan'da usulsüz iş yerleri yıkıldı

Yahşihan'da usulsüz iş yerleri yıkıldı

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, Belediye tarafından kaldırımı işgal ettiği tespit edilen iş yerleri yıkıldı.

Yahşihan ilçesinde, ilçe belediyesi tarafından yaklaşık 3 aydır devam eden iş yerleri denetimleri bugün itibariyle son buldu. Yapılan incelemelerin ardından, yapılan tüm uyarılara rağmen ilçenin kaldırımlarında ve yolun kenarlarında estetiği bozan ve usulsüz şekilde kiraya verilen iş yerlerinin yıkımına başlandı. İlk olarak Yahşihan Yeni Sanayi Sitesi girişinde alkollü içecek satışı yapan bir büfenin yıkımı yapıldı. Ardından ilçe merkezinde Emlak ve Su Müdürlüğü önündeki manav yıkıldı.

'TEK TEK YIKMAYA BAŞLADIK'

Yıkımın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yahşihan Belediye Başkanı MHP'li Osman Türkyılmaz, şunları söyledi

Seçimden önce vadettiğimiz gibi kaçak olan, ruhsatı olmayan veya işgal altında bulunan büfeleri tek tek yıkmaya başladık. Bu günde Yeni Sanayi Sitesi kavşağında bulunan ve uygun vaziyette olmayan büfe ile yıkıma başladık. Yahşihan merkezde kaçak ve usulsüz ruhsat verilen manav ile devam edeceğiz. Daha sonra Yenişehir Yurt-Kur Caddesinin sol tarafında bulunan tüm usulsüz büfeleri tek tek yıkacağız. Yurt-Kur Caddesinin sol tarafını yürüyüş ve bisiklet yolu yapacağız. Böylece bir dahaki seneye öğrencilerimize hizmet etmiş olacağız.

TEBLİĞLER YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz ay Yahşihan Belediye Meclisinde alınan yıkım kararlarının ardından firmalara tek tek tebliğler yapıldı. Yapılan tebliğlerin ardından 15 ile 30 gün süre verildi. Bu süre zarfından iş yerleri sahiplerinin ticari faaliyetlerini durdurması ve iş yerini kaldırması şeklinde uyarı yapıldı.

Kaynak: DHA