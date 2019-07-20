Kırıkkale ve Kırşehir'de arazi toplulaştırılması kararı
Kırşehir'in Kaman ve Akpınar ilçeleriyle, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bulunan 3 köyde arazi toplulaştırması yapılmasına karar verildi.
Kırşehir'in Kaman ve Akpınar ilçeleriyle, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bulunan 3 köyde arazi toplulaştırması yapılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Değirmenözü ve Akpınar ilçesindeki Çayözü köyleriyle, Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki İnziloğlu köyünde, Devlet Su İşleri 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak.
Kaynak: AA
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