Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in Kovid-19 tedavisi tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in Kovid-19 tedavisi tamamlandı

07.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:12
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in Kovid-19 tedavisi tamamlandı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından görevine döndü.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından görevine döndü.

Vali Sezer, yaptığı açıklamada, Kovid-19 bulaşı nedeniyle bir süredir evde devam eden tedavisinin, testinin negatif çıkması ile birlikte tamamlandığını belirtti.

Bugün itibariyle görevine başladığını aktaran Sezer, "Tedavi gördüğüm süre içerisinde dualarını esirgemeyen 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize, her mecra ile arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten ve gönderdikleri mesajlarla güç veren herkese, ayrıca tüm hastalarımızın iyileşebilmesi adına fedakarca görev yapan hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus Sezer'in 30 Kasım'da yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmış, karantina ve tedavi sürecine evinde başlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

İlgili Haberler

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer korona virüsü yendi
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer korona virüsü yendi
Son dakika haberleri... Kırıkkale Valisi Sezer, koronavirüse yakalandı
Son dakika haberleri... Kırıkkale Valisi Sezer, koronavirüse yakalandı
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in ilk görüntüleri paylaşıldı - AÜ Rektörü Prof. Dr. Özkan
Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in ilk görüntüleri paylaşıldı - AÜ Rektörü Prof. Dr. Özkan
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Murat Kurum Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cemal Hünal Bülent Ersoy Burcu Esmersoy
Spor Samatta Serdar Aziz Fatih Terim Mbaye Diagne Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Adana Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in Kovid-19 tedavisi tamamlandı - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 17:17:14. #1.14#
title