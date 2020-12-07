Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in Kovid-19 tedavisi tamamlandı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından görevine döndü.

Vali Sezer, yaptığı açıklamada, Kovid-19 bulaşı nedeniyle bir süredir evde devam eden tedavisinin, testinin negatif çıkması ile birlikte tamamlandığını belirtti.

Bugün itibariyle görevine başladığını aktaran Sezer, "Tedavi gördüğüm süre içerisinde dualarını esirgemeyen 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize, her mecra ile arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten ve gönderdikleri mesajlarla güç veren herkese, ayrıca tüm hastalarımızın iyileşebilmesi adına fedakarca görev yapan hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus Sezer'in 30 Kasım'da yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmış, karantina ve tedavi sürecine evinde başlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen