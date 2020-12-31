Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den yeni yıl mesajı
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Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den yeni yıl mesajı

31.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:34
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den yeni yıl mesajı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yeni yıl mesajı yayımladı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yeni yıl mesajı yayımladı.

Vali Sezer, mesajında, sevinçleri ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakarak, yeni umutlarla yeni yıla girmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Geride kalan yılda dünya tarihinin belki de en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşadıklarına dikkati çeken Sezer, "Ülkemizi ve milletimizi üzüntüye boğan, bizleri derinden etkileyen olumsuzlukların, umutla gireceğimiz 2021 yılında yaşanmaması, tüm dünyada sevgi, barış, dostluk ve hoşgörünün egemen olması, salgın hastalıklar, doğal afetler ve benzeri olaylarla karşı karşıya kalınmaması en büyük dileğimizdir." ifadesini kullandı.

Sezer, 2020 yılında ülkemizde olduğu gibi Kırıkkale'de de eğitim, sağlık, sanayi ve turizm başta olmak üzere her alanda önemli gelişim ve değişimler yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, devletimizin ve hükümetimizin destekleriyle ilimize kazandırılan ve halkımızın hizmetine sunulan yeni hizmetler ve yatırımlar, Kırıkkale'mize değer katmıştır. Yeni umutlar ve beklentilerle karşıladığı­mız 2021 yılında da Kırıkkale'mizin her alanda gelişmesi ve daha ileri seviyeye ulaşması için toplumun tüm kesimleriyle işbirliği içerisinde var gücümüzle daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Kırıkkaleli hemşehrilerimin yeni yılını gönülden tebrik eder, sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde nice yıllar diler, selam ve saygılarımı sunarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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