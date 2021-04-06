Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Sezer, Kırıkkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, AA'nın 101 yıldır üstlendiği sorumluluğun bilinciyle Türkiye'nin dünyadaki sesi olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan Anadolu Ajansının kuruluş yıldönümünü kutlar, daha nice başarılı yıllar dilerim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen