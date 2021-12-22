Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan siyasi partilere ziyaret

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Ak Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti İl Başkanlıkları'nı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tekbıyıkoğlu, ziyaretlerde AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu ve İYİ Parti İl Başkanı Bülent Şükrü Altınışık tarafından karşılandı.

Karşılıklı görüş alışverişi ve sohbet şeklinde geçen ziyaretlerde il başkanlarından bilgi alan Vali Tekbıyıkoğlu, çalışmalarında başarılar diledi.