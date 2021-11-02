Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, Karakeçili ilçesini ziyaret etti
Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Karakeçili ilçesinde incelemelerde bulundu.
KARAKEÇİLİ, KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Karakeçili ilçesinde incelemelerde bulundu.
Tekbıyıkoğlu, Hükümet Konağı önünde Kaymakam Mustafa Arslanşahin, Belediye Başkanı Veysel Aydemir, muhtarlar ve yetkililerce karşılandı.
Kaymakam Arslanşahin'den ilçe hakkında bilgi alan Tekbıyıkoğlu, daha sonra yapımı tamamlanan Karakeçili Gençlik Merkezi'nde inceledi.
Vali Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Veysel Aydemir'i de ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
İlçede esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla sohbet eden Tekbıyıkoğlu, sorun, talep ve önerilerin öncelik sırasına konarak çözüme kavuşturulacağını kaydetti.
Tekbıyıkoğlu, son olarak sucuk üretim tesisinde de incelemelerde bulundu.