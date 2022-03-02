Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, kan bağışı kampanyasına katıldı - Haberler

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Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, kan bağışı kampanyasına katıldı

AA, Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, kan bağışı kampanyasına katıldı

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Türk Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Türk Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Tekbıyıkoğlu ve Aslan, Valilik içerisinde başlatılan kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.

Bugüne kadar 18 kez kan bağışında bulunduğuna dikkati çeken Vali Tekbıyıkoğlu, Valilik olarak kan bağışı kampanyasına destek olmak istediklerini söyledi.

Tekbıyıkoğlu, kan vermenin insan sağlığı açısından önemine değinerek, kanın büyük bir ihtiyaç ve bu ihtiyacın en büyük kaynağının da gönüllü bağışlayıcılar olduğunu kaydetti.

Kan bağışına, kurum müdürleri ile Valilik personeli de destek oldu.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

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