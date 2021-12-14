Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, AA'nın
AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Vali Tekbıyıkoğlu, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Vali Tekbıyıkoğlu, haber kategorisinde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlibli gencin yürüme hayali", sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafları için oyunu kullandı.

AA'nın her yıl geleneksel olarak 3 ayrı kategoride "Yılın Fotoğrafları" yarışmasını düzenlediğine dile getiren Tekbıyıkoğlu, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzeldi. Mete Gazoz'un fotoğrafını çok beğendim. Adeta bir meydan okumaydı. Yaşama ilişkin de bir engelli kardeşimizin güvercin uçurması da çok etkiledi. Haber kategorisinde ise İsrail askerlerinin Filistinli küçük bir çocuğa yaptığı zulüm vardı, o da beni çok etkiledi." diye konuştu.

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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