Kırıkkale Valisi Sezer, Kovid-19 denetimlerine katıldı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda düzenlenen denetimlere katıldı.

Sezer ve beraberindekiler, ilk olarak Atatürk Bulvarı üzerinde dolmuşlar ve işletmelerde yüzde 50 kapasite şartına uyulması, HES kodu denetiminin yapılıp yapılmadığı, maske, mesafe ve hijyen kurullarına uyumu kontrol etti.

Daha sonra Gürler Mahallesi'nde kurulan pazar yerinde denetimde bulunan Sezer, pazarcılara ve vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Sezer, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının Kovid-19'la mücadele kapsamında gönderdiği genelgesi doğrultusunda sahada olduklarını söyledi.

Belediyeler, sivil toplum kuruluşları, odalar ve salgın denetim ekiplerinden oluşan 1000 personelle il genelinde kurallara uyulup uyulmadığı konusunda görevlilerin faaliyet gösterdiğini aktaran Sezer, "Yeni normalleşme döneminde ilimiz turuncu listede yer alıyor. Dolayısıyla bazı kısıtlamalara tabiyiz. İnanıyorum ki bütün tedbirlere riayet ederek, kısa sürede önce sarı ardından da mavi listeye doğru ilimizi taşımak istiyoruz. Vatandaşlarımızın bu kapsamda daha rahat ve serbest hareket etmesini, kısıtlamalardan kurtulmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen